Сьогоднішня ціна Botatoz

Поточна ціна Botatoz (BOTZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOTZ до USD становить $ 0 за BOTZ.

Botatoz наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,796.23, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BOTZ. Протягом останніх 24 годин BOTZ торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOTZ змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Botatoz (BOTZ)

Ринкова капіталізація $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Botatoz — $ 19.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOTZ — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.80K.