Докладніше про STBTC

Інформація про ціну STBTC

Офіційний вебсайт STBTC

Токеноміка STBTC

Прогноз ціни STBTC

Ціна Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Актуальна ціна 1 STBTC до USD:

$112 630
+2,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) в реальному часі
Інформація щодо ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 110 058
Мін. за 24 год
$ 112 645
Макс. за 24 год

$ 110 058
$ 112 645
$ 128 136
$ 105 793
+1,07%

+2,34%

+2,28%

+2,28%

Актуальна ціна Botanix Staked Bitcoin (STBTC) становить $112 635. За останні 24 години STBTC торгувався між мінімумом у $ 110 058 і максимумом у $ 112 645, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STBTC становить $ 128 136, тоді як його історичний мінімум — $ 105 793.

Що стосується короткострокових результатів, то STBTC змінився на +1,07% за останню годину, +2,34% за 24 години та на +2,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

$ 11,15M
--
$ 11,15M
98,95
98,9538848914953
Поточна ринкова капіталізація Botanix Staked Bitcoin — $ 11,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STBTC — 98,95, зі загальною пропозицією 98.9538848914953. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,15M.

Історія ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Botanix Staked Bitcoin до USD становила $ +2 576,96.
За останні 30 днів зміна ціни Botanix Staked Bitcoin до USD становила $ -1 255,1030685000.
За останні 60 днів зміна ціни Botanix Staked Bitcoin до USD становила $ -626,4420795000.
За останні 90 днів зміна ціни Botanix Staked Bitcoin до USD становила $ -4 791,05751017008.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2 576,96+2,34%
30 днів$ -1 255,1030685000-1,11%
60 днів$ -626,4420795000-0,55%
90 днів$ -4 791,05751017008-4,08%

Що таке Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Ресурс Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (USD)

Скільки коштуватиме Botanix Staked Bitcoin (STBTC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Botanix Staked Bitcoin (STBTC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Botanix Staked Bitcoin.

Перегляньте прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin вже зараз!

STBTC до місцевих валют

Токеноміка Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Розуміння токеноміки Botanix Staked Bitcoin (STBTC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STBTC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Скільки сьогодні коштує Botanix Staked Bitcoin (STBTC)?
Актуальна ціна STBTC у USD становить 112 635 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STBTC до USD?
Поточна ціна STBTC до USD — $ 112 635. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Botanix Staked Bitcoin?
Ринкова капіталізація STBTC — $ 11,15M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STBTC?
Циркуляційна пропозиція STBTC — 98,95 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STBTC?
STBTC досяг історичної максимальної ціни у 128 136 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STBTC?
Історична мінімальна ціна STBTC становила 105 793 USD.
Який обсяг торгівлі STBTC?
Актуальний обсяг торгівлі STBTC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STBTC цього року?
STBTC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STBTC для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.