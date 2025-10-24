Інформація щодо ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 110 058 $ 110 058 $ 110 058 Мін. за 24 год $ 112 645 $ 112 645 $ 112 645 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 110 058$ 110 058 $ 110 058 Макс. за 24 год $ 112 645$ 112 645 $ 112 645 Рекордний максимум $ 128 136$ 128 136 $ 128 136 Найнижча ціна $ 105 793$ 105 793 $ 105 793 Зміна ціни (за 1 год) +1,07% Зміна ціни (1 дн.) +2,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,28%

Актуальна ціна Botanix Staked Bitcoin (STBTC) становить $112 635. За останні 24 години STBTC торгувався між мінімумом у $ 110 058 і максимумом у $ 112 645, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STBTC становить $ 128 136, тоді як його історичний мінімум — $ 105 793.

Що стосується короткострокових результатів, то STBTC змінився на +1,07% за останню годину, +2,34% за 24 години та на +2,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Ринкова капіталізація $ 11,15M$ 11,15M $ 11,15M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,15M$ 11,15M $ 11,15M Циркуляційне постачання 98,95 98,95 98,95 Загальна пропозиція 98,9538848914953 98,9538848914953 98,9538848914953

Поточна ринкова капіталізація Botanix Staked Bitcoin — $ 11,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STBTC — 98,95, зі загальною пропозицією 98.9538848914953. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,15M.