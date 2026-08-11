Яка зараз ціна Botanix Pegged Bitcoin?

Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) торгують за ₴2700093.22698605760000, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Botanix Pegged Bitcoin у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Tokenized BTC,Bridged-Tokens,Botanix Ecosystem, PBTC часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують PBTC сьогодні?

За останні 24 години PBTC зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Botanix Pegged Bitcoin?

Сьогодні в обігу знаходиться 0.6599569847367369 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг PBTC?

Наразі Botanix Pegged Bitcoin займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴2821798.86906181600000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Botanix Pegged Bitcoin за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні --% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Botanix Pegged Bitcoin порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Tokenized BTC,Bridged-Tokens,Botanix Ecosystem PBTC демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.