Ціна BOSSU (BOSSU)
Поточна ціна BOSSU (BOSSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 590.60K USD. Ціна BOSSU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOSSU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.19K USD
- зміна ціни BOSSU протягом дня — +1.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOSSU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOSSU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOSSU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOSSU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOSSU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.88%
+1.81%
-10.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising.
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