Сьогоднішня ціна BOSSU (BOSSU)

Поточна ціна BOSSU (BOSSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 590.60K USD. Ціна BOSSU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOSSU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.19K USD

- зміна ціни BOSSU протягом дня — +1.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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