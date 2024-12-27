Сьогоднішня ціна Bossie (BOSSIE)

Поточна ціна Bossie (BOSSIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.82K USD. Ціна BOSSIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bossie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.87 USD

- зміна ціни Bossie протягом дня — +0.62%

- циркуляційна пропозиція – 60.58B USD

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