Ціна Bossie (BOSSIE)
Поточна ціна Bossie (BOSSIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.82K USD. Ціна BOSSIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bossie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.87 USD
- зміна ціни Bossie протягом дня — +0.62%
- циркуляційна пропозиція – 60.58B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bossie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bossie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bossie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bossie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.62%
|30 днів
|$ 0
|-34.49%
|60 днів
|$ 0
|-26.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bossie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.62%
+4.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor.
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