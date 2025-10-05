Інформація щодо ціни Boss Burger (BOSSBURGER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00154863$ 0,00154863 $ 0,00154863 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,46% Зміна ціни (1 дн.) +0,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +25,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +25,30%

Актуальна ціна Boss Burger (BOSSBURGER) становить --. За останні 24 години BOSSBURGER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOSSBURGER становить $ 0,00154863, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOSSBURGER змінився на +0,46% за останню годину, +0,75% за 24 години та на +25,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boss Burger (BOSSBURGER)

Ринкова капіталізація $ 85,16K$ 85,16K $ 85,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 85,16K$ 85,16K $ 85,16K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Boss Burger — $ 85,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOSSBURGER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 85,16K.