Токеноміка BOSagora (BOA) Дізнайтеся ключову інформацію про BOSagora (BOA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BOSagora (BOA) The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Офіційний вебсайт: https://www.bosagora.io/ Whitepaper: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Купити BOA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BOSagora (BOA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOSagora (BOA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,55M $ 4,55M $ 4,55M Загальна пропозиція: $ 1,33B $ 1,33B $ 1,33B Циркуляційна пропозиція: $ 556,23M $ 556,23M $ 556,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,86M $ 10,86M $ 10,86M Історичний максимум: $ 0,606288 $ 0,606288 $ 0,606288 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00817472 $ 0,00817472 $ 0,00817472 Дізнайтеся більше про ціну BOSagora (BOA)

Токеноміка BOSagora (BOA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOSagora (BOA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOA, досліджуйте ціну токена BOA в реальному часі!

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