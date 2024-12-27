Сьогоднішня ціна BOSagora (BOA)

Поточна ціна BOSagora (BOA) сьогодні становить 0.01348368 USD з ринковою капіталізацією $ 7.60M USD. Ціна BOA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOSagora:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.84K USD

- зміна ціни BOSagora протягом дня — -1.04%

- циркуляційна пропозиція – 564.03M USD

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