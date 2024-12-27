Ціна BOSagora (BOA)
Поточна ціна BOSagora (BOA) сьогодні становить 0.01348368 USD з ринковою капіталізацією $ 7.60M USD. Ціна BOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOSagora:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.84K USD
- зміна ціни BOSagora протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 564.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOSagora до USD становила $ -0.00014303562061732.
За останні 30 днів зміна ціни BOSagora до USD становила $ -0.0013077389.
За останні 60 днів зміна ціни BOSagora до USD становила $ +0.0008364641.
За останні 90 днів зміна ціни BOSagora до USD становила $ -0.001291892999424495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014303562061732
|-1.04%
|30 днів
|$ -0.0013077389
|-9.69%
|60 днів
|$ +0.0008364641
|+6.20%
|90 днів
|$ -0.001291892999424495
|-8.74%
Останній аналіз цін BOSagora: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.87%
-1.04%
-3.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.
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