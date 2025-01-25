Ціна Borzoi (BORZOI)
Поточна ціна Borzoi (BORZOI) сьогодні становить 0.00200309 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BORZOI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Borzoi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD
- зміна ціни Borzoi протягом дня — -1.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Borzoi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Borzoi до USD становила $ -0.0015765468.
За останні 60 днів зміна ціни Borzoi до USD становила $ -0.0011236481.
За останні 90 днів зміна ціни Borzoi до USD становила $ -0.012870962052394336.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.85%
|30 днів
|$ -0.0015765468
|-78.70%
|60 днів
|$ -0.0011236481
|-56.09%
|90 днів
|$ -0.012870962052394336
|-86.53%
Останній аналіз цін Borzoi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.85%
-87.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Borzoi is a meme coin that seamlessly blends humor, community involvement, and charitable endeavors. Through its innovative features like the "Let Me Do It For You" dream fund, Borzoi empowers users to achieve their goals while making a positive impact, setting a new standard for memecoins in the crypto sphere.
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A$0.0031648822
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|1 BORZOI до EUR
€0.0019029355
|1 BORZOI до USD
$0.00200309
|1 BORZOI до MYR
RM0.0087535033
|1 BORZOI до TRY
₺0.0714502203
|1 BORZOI до JPY
¥0.3117008349
|1 BORZOI до RUB
₽0.1970439633
|1 BORZOI до INR
₹0.1726062653
|1 BORZOI до IDR
Rp32.3078987027
|1 BORZOI до PHP
₱0.116780147
|1 BORZOI до EGP
￡E.0.1007353961
|1 BORZOI до BRL
R$0.0117581383
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C$0.0028644187
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৳0.2443569491
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Rs0.5584214302
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NT$0.0654209194
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