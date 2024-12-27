Сьогоднішня ціна Borpa (BORPA)

Поточна ціна Borpa (BORPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128.79K USD. Ціна BORPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Borpa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.98 USD

- зміна ціни Borpa протягом дня — +0.39%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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