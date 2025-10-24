Інформація щодо ціни Boros (BOROS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00010876 $ 0,00010876 $ 0,00010876 Мін. за 24 год $ 0,00012559 $ 0,00012559 $ 0,00012559 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00010876$ 0,00010876 $ 0,00010876 Макс. за 24 год $ 0,00012559$ 0,00012559 $ 0,00012559 Рекордний максимум $ 0,00047711$ 0,00047711 $ 0,00047711 Найнижча ціна $ 0,00009832$ 0,00009832 $ 0,00009832 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) +15,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,01%

Актуальна ціна Boros (BOROS) становить $0,00012544. За останні 24 години BOROS торгувався між мінімумом у $ 0,00010876 і максимумом у $ 0,00012559, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOROS становить $ 0,00047711, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00009832.

Що стосується короткострокових результатів, то BOROS змінився на -0,12% за останню годину, +15,33% за 24 години та на +9,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boros (BOROS)

Ринкова капіталізація $ 113,19K$ 113,19K $ 113,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 113,19K$ 113,19K $ 113,19K Циркуляційне постачання 903,68M 903,68M 903,68M Загальна пропозиція 903 683 987,8985058 903 683 987,8985058 903 683 987,8985058

Поточна ринкова капіталізація Boros — $ 113,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOROS — 903,68M, зі загальною пропозицією 903683987.8985058. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 113,19K.