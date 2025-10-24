Актуальна ціна Boros сьогодні становить 0,00012544 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOROS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOROS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Boros сьогодні становить 0,00012544 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOROS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOROS на MEXC вже зараз.

Графік ціни Boros (BOROS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:32:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Boros (BOROS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,12%

+15,33%

+9,01%

+9,01%

Актуальна ціна Boros (BOROS) становить $0,00012544. За останні 24 години BOROS торгувався між мінімумом у $ 0,00010876 і максимумом у $ 0,00012559, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOROS становить $ 0,00047711, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00009832.

Що стосується короткострокових результатів, то BOROS змінився на -0,12% за останню годину, +15,33% за 24 години та на +9,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boros (BOROS)

--
----

Поточна ринкова капіталізація Boros — $ 113,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOROS — 903,68M, зі загальною пропозицією 903683987.8985058. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 113,19K.

Історія ціни Boros (BOROS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boros до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boros до USD становила $ -0,0000566349.
За останні 60 днів зміна ціни Boros до USD становила $ -0,0000869799.
За останні 90 днів зміна ціни Boros до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+15,33%
30 днів$ -0,0000566349-45,14%
60 днів$ -0,0000869799-69,33%
90 днів$ 0--

Що таке Boros (BOROS)

Boros is a $HYPE-backed coin on the HyperEVM ecosystem. Its purpose is to create a deflationary, yield-generating asset that rewards holders and supports the Hyperliquid ecosystem. A 5% transaction tax drives its utility: 1% is burned to reduce the 1 billion token supply, 2% is distributed gaslessly to holders as rewards, and 2% is converted to $HYPE for a treasury. This treasury invests in DeFi protocols like lending and liquidity provision, generating yield for $BOROS buybacks and burns, fostering scarcity and value growth.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Boros (USD)

Скільки коштуватиме Boros (BOROS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Boros (BOROS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Boros.

Перегляньте прогноз ціни Boros вже зараз!

BOROS до місцевих валют

Токеноміка Boros (BOROS)

Розуміння токеноміки Boros (BOROS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOROS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Boros (BOROS)

Скільки сьогодні коштує Boros (BOROS)?
Актуальна ціна BOROS у USD становить 0,00012544 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOROS до USD?
Поточна ціна BOROS до USD — $ 0,00012544. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Boros?
Ринкова капіталізація BOROS — $ 113,19K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOROS?
Циркуляційна пропозиція BOROS — 903,68M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOROS?
BOROS досяг історичної максимальної ціни у 0,00047711 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOROS?
Історична мінімальна ціна BOROS становила 0,00009832 USD.
Який обсяг торгівлі BOROS?
Актуальний обсяг торгівлі BOROS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BOROS цього року?
BOROS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOROS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:32:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.