Токеноміка Bork on Ethereum (BORK) Дізнайтеся ключову інформацію про Bork on Ethereum (BORK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bork on Ethereum (BORK) Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie! Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy! Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now. Офіційний вебсайт: https://borkonethereum.com/ Купити BORK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bork on Ethereum (BORK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bork on Ethereum (BORK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 53.43K $ 53.43K $ 53.43K Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 53.43K $ 53.43K $ 53.43K Історичний максимум: $ 0.058727 $ 0.058727 $ 0.058727 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00053403 $ 0.00053403 $ 0.00053403 Дізнайтеся більше про ціну Bork on Ethereum (BORK)

Токеноміка Bork on Ethereum (BORK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bork on Ethereum (BORK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BORK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BORK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BORK, досліджуйте ціну токена BORK в реальному часі!

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