Сьогоднішня ціна Bork on Ethereum (BORK)

Поточна ціна Bork on Ethereum (BORK) сьогодні становить 0.0034602 USD з ринковою капіталізацією $ 346.02K USD. Ціна BORK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bork on Ethereum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.73K USD

- зміна ціни Bork on Ethereum протягом дня — -9.58%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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