Ціна BORIS (BORIS)
Поточна ціна BORIS (BORIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BORIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BORIS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.80 USD
- зміна ціни BORIS протягом дня — -11.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BORIS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BORIS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BORIS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BORIS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.56%
|30 днів
|$ 0
|-19.67%
|60 днів
|$ 0
|-63.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BORIS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-11.56%
-15.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boris is a degen bear with russian soul, he's asking only for your support and some love. Spread the Boris name - spread the love.
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