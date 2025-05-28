Ціна BoringDAO (BORING)
Поточна ціна BoringDAO (BORING) сьогодні становить 0,00012223 USD з ринковою капіталізацією $ 209,59K USD. Ціна BORING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BoringDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BoringDAO протягом дня — -1,13%
- циркуляційна пропозиція – 1,71B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BoringDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BoringDAO до USD становила $ +0,0000091220.
За останні 60 днів зміна ціни BoringDAO до USD становила $ -0,0000565789.
За останні 90 днів зміна ціни BoringDAO до USD становила $ -0,0000511675210970916.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,13%
|30 днів
|$ +0,0000091220
|+7,46%
|60 днів
|$ -0,0000565789
|-46,28%
|90 днів
|$ -0,0000511675210970916
|-29,50%
Останній аналіз цін BoringDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,09%
-1,13%
-2,39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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