Сьогоднішня ціна BoringDAO (BORING)

Поточна ціна BoringDAO (BORING) сьогодні становить 0,00012223 USD з ринковою капіталізацією $ 209,59K USD. Ціна BORING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BoringDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BoringDAO протягом дня — -1,13%

- циркуляційна пропозиція – 1,71B USD

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