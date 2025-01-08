Сьогоднішня ціна Boring Protocol (BOP)

Поточна ціна Boring Protocol (BOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.86K USD. Ціна BOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boring Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 238.55 USD

- зміна ціни Boring Protocol протягом дня — -1.58%

- циркуляційна пропозиція – 97.54M USD

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