Ціна Boring Protocol (BOP)
Поточна ціна Boring Protocol (BOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.86K USD. Ціна BOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boring Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 238.55 USD
- зміна ціни Boring Protocol протягом дня — -1.58%
- циркуляційна пропозиція – 97.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boring Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boring Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boring Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boring Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.58%
|30 днів
|$ 0
|-55.80%
|60 днів
|$ 0
|-69.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boring Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-1.58%
+2.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users.
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