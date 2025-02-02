Ціна BORGY ($BORGY)
Поточна ціна BORGY ($BORGY) сьогодні становить 0.00018892 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BORGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BORGY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.33K USD
- зміна ціни BORGY протягом дня — +25.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BORGY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BORGY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BORGY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BORGY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+25.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BORGY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.08%
+25.47%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness
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