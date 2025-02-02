Сьогоднішня ціна BORGY ($BORGY)

Поточна ціна BORGY ($BORGY) сьогодні становить 0.00018892 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BORGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BORGY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.33K USD

- зміна ціни BORGY протягом дня — +25.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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