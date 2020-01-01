Токеноміка BORED (BORED) Дізнайтеся ключову інформацію про BORED (BORED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BORED (BORED) $BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide. Офіційний вебсайт: https://boredonape.com Купити BORED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BORED (BORED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BORED (BORED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 601,43K $ 601,43K $ 601,43K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 601,43K $ 601,43K $ 601,43K Історичний максимум: $ 0,02780629 $ 0,02780629 $ 0,02780629 Історичний мінімум: $ 0,00053431 $ 0,00053431 $ 0,00053431 Поточна ціна: $ 0,00061482 $ 0,00061482 $ 0,00061482 Дізнайтеся більше про ціну BORED (BORED)

Токеноміка BORED (BORED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BORED (BORED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BORED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BORED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BORED, досліджуйте ціну токена BORED в реальному часі!

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