Ціна Bored Candy City (CANDY)
Поточна ціна Bored Candy City (CANDY) сьогодні становить 0.00522191 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CANDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bored Candy City:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.33 USD
- зміна ціни Bored Candy City протягом дня — +1.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bored Candy City до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bored Candy City до USD становила $ -0.0005516686.
За останні 60 днів зміна ціни Bored Candy City до USD становила $ -0.0030592867.
За останні 90 днів зміна ціни Bored Candy City до USD становила $ -0.006929061666171807.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.55%
|30 днів
|$ -0.0005516686
|-10.56%
|60 днів
|$ -0.0030592867
|-58.58%
|90 днів
|$ -0.006929061666171807
|-57.02%
Останній аналіз цін Bored Candy City: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
+1.55%
+5.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace)
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