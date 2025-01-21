Ціна Borealis (BRL)
Поточна ціна Borealis (BRL) сьогодні становить 0.01050877 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Borealis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.35 USD
- зміна ціни Borealis протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Borealis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Borealis до USD становила $ -0.0000923573.
За останні 60 днів зміна ціни Borealis до USD становила $ -0.0010983903.
За останні 90 днів зміна ціни Borealis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0000923573
|-0.87%
|60 днів
|$ -0.0010983903
|-10.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Borealis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
+0.08%
+4.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Borealis is the token for the Auroraswap DeFi platform
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