Сьогоднішня ціна Borealis (BRL)

Поточна ціна Borealis (BRL) сьогодні становить 0.01050877 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Borealis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.35 USD

- зміна ціни Borealis протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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