Ціна BorderCollieBSC (BDCL BSC)
Поточна ціна BorderCollieBSC (BDCL BSC) сьогодні становить 0.00179043 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDCL BSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BorderCollieBSC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.10 USD
- зміна ціни BorderCollieBSC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BorderCollieBSC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BorderCollieBSC до USD становила $ +0.0002049372.
За останні 60 днів зміна ціни BorderCollieBSC до USD становила $ +0.0001662262.
За останні 90 днів зміна ціни BorderCollieBSC до USD становила $ +0.0002070438174858155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0002049372
|+11.45%
|60 днів
|$ +0.0001662262
|+9.28%
|90 днів
|$ +0.0002070438174858155
|+13.08%
Останній аналіз цін BorderCollieBSC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Border Collie BSC is more than just a memecoin; it's a global community united by a love for dogs and the world of cryptocurrencies. Just like the memes that inspired us, our memecoin celebrates crypto culture and meme fun, while striving to innovate and provide value to our investors.Border Collie BSC, the memers' best friend! Inspired by the vibrant energy and contagious popularity of Border Collie dog breeds, our memecoin aims to revolutionize the global community and marketing market.We believe in the power of community. Our memecoin is designed to bring people from all over the world together, sharing laughs, experiences, and of course, profits. We are building a massive community where each member is valued and has an active voice in our growth and development
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