Сьогоднішня ціна Boppy The Bat (BOPPY)

Поточна ціна Boppy The Bat (BOPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна BOPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boppy The Bat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.12K USD

- зміна ціни Boppy The Bat протягом дня — +27.08%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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