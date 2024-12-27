Ціна Boppy The Bat (BOPPY)
Поточна ціна Boppy The Bat (BOPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна BOPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boppy The Bat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.12K USD
- зміна ціни Boppy The Bat протягом дня — +27.08%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boppy The Bat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boppy The Bat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boppy The Bat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boppy The Bat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+27.08%
|30 днів
|$ 0
|+42.08%
|60 днів
|$ 0
|+3.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boppy The Bat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.98%
+27.08%
+0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boppy is a character created by Matt Furie, the artist best known for creating boppy the night rider, a meme that gained widespread popularity and cultural significance. Boppy, a bat, features prominently in Furie's book "The Night Riders." In this illustrated children's story, Boppy joins Hoppy the frog and Draggy the dragon on a series of enchanting adventures. This trio embarks on nocturnal quests, navigating whimsical and sometimes perilous landscapes to protect children's dreams. Their journeys are infused with themes of friendship, courage, and the importance of teamwork, making "The Night Riders" a heartwarming tale that resonates with both children and adults. Furie's vibrant and imaginative artwork brings these characters and their adventures to life, showcasing his unique storytelling style.
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