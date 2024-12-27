Сьогоднішня ціна BOPPY (BOPPY)

Поточна ціна BOPPY (BOPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 244.89K USD. Ціна BOPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOPPY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.12K USD

- зміна ціни BOPPY протягом дня — -17.64%

- циркуляційна пропозиція – 995.98M USD

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