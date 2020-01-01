Токеноміка Bop Cat (BOP) Дізнайтеся ключову інформацію про Bop Cat (BOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bop Cat (BOP) Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN Купити BOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bop Cat (BOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bop Cat (BOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 326,32K $ 326,32K $ 326,32K Загальна пропозиція: $ 998,77M $ 998,77M $ 998,77M Циркуляційна пропозиція: $ 998,77M $ 998,77M $ 998,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 326,32K $ 326,32K $ 326,32K Історичний максимум: $ 0,04155681 $ 0,04155681 $ 0,04155681 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00032673 $ 0,00032673 $ 0,00032673 Дізнайтеся більше про ціну Bop Cat (BOP)

Токеноміка Bop Cat (BOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bop Cat (BOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOP, досліджуйте ціну токена BOP в реальному часі!

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