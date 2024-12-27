Сьогоднішня ціна Bop Cat (BOP)

Поточна ціна Bop Cat (BOP) сьогодні становить 0.00176623 USD з ринковою капіталізацією $ 1.76M USD. Ціна BOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bop Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.13K USD

- зміна ціни Bop Cat протягом дня — -12.19%

- циркуляційна пропозиція – 998.77M USD

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