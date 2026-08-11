Сьогоднішня ціна Booze

Поточна ціна Booze (BOOZE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOOZE до USD становить $ 0 за BOOZE.

Booze наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 57 442, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BOOZE. Протягом останніх 24 годин BOOZE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOOZE змінився на -0,11% за останню годину та на +0,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Booze (BOOZE)

Ринкова капіталізація $ 57,44K$ 57,44K $ 57,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57,44K$ 57,44K $ 57,44K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Booze — $ 57,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOOZE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,44K.