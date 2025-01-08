Сьогоднішня ціна boots (BOOTS)

Поточна ціна boots (BOOTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.64K USD. Ціна BOOTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності boots:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.37 USD

- зміна ціни boots протягом дня — -9.50%

- циркуляційна пропозиція – 750.55M USD

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