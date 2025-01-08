Ціна boots (BOOTS)
Поточна ціна boots (BOOTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.64K USD. Ціна BOOTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності boots:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.37 USD
- зміна ціни boots протягом дня — -9.50%
- циркуляційна пропозиція – 750.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни boots до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни boots до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни boots до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни boots до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.50%
|30 днів
|$ 0
|-75.88%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін boots: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-9.50%
+2.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boots is a memecoin based on the lovable "kitten in boots" meme, which was expanded by the crypto community with its diverse, fun, and degenerative meme art that appeals to a wide audience. Boots represents the cute but fierce nature of crypto, and what it means to thrive in the space. Boots is a community takeover (CTO) after the original dev left, and is a sign of the passion and commitment of its large community.
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