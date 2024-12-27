Ціна Boosted LUSD (BLUSD)
Поточна ціна Boosted LUSD (BLUSD) сьогодні становить 1.28 USD з ринковою капіталізацією $ 3.09M USD. Ціна BLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boosted LUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.34K USD
- зміна ціни Boosted LUSD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boosted LUSD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boosted LUSD до USD становила $ +0.1054466560.
За останні 60 днів зміна ціни Boosted LUSD до USD становила $ +0.0035143680.
За останні 90 днів зміна ціни Boosted LUSD до USD становила $ +0.038385451724605.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.1054466560
|+8.24%
|60 днів
|$ +0.0035143680
|+0.27%
|90 днів
|$ +0.038385451724605
|+3.09%
Останній аналіз цін Boosted LUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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+0.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chicken Bonds is a novel bonding mechanism to acquire protocol-owned liquidity (POL) for Liquity in a permissionless way. At the same time, it offers an amplified yield-earning and trading opportunity for LUSD holders. Chicken Bonds gamifies the LUSD Stability Pool yield by combining game-theoretic plays with Dynamic NFTs. These NFTs are a new and innovative concept as they change their visual representation based on the user's bonding actions and can be only acquired by participating in Chicken Bonds.
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