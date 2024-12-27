Сьогоднішня ціна Boosted LUSD (BLUSD)

Поточна ціна Boosted LUSD (BLUSD) сьогодні становить 1.28 USD з ринковою капіталізацією $ 3.09M USD. Ціна BLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boosted LUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.34K USD

- зміна ціни Boosted LUSD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.41M USD

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