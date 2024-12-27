Сьогоднішня ціна Booshi (BOOSHI)

Поточна ціна Booshi (BOOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.23M USD. Ціна BOOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Booshi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.80 USD

- зміна ціни Booshi протягом дня — +1.78%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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