Ціна Booshi (BOOSHI)
Поточна ціна Booshi (BOOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.23M USD. Ціна BOOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Booshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.80 USD
- зміна ціни Booshi протягом дня — +1.78%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
Отримуйте оновлення цін BOOSHI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOOSHI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Booshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Booshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Booshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Booshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.78%
|30 днів
|$ 0
|-34.02%
|60 днів
|$ 0
|-50.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Booshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.19%
+1.78%
+3.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Booshi is a unique memecoin with its own ecosystem, combining the playful energy of a Shiba Inu with a ghostly twist! Built on the Base network, Booshi is backed by a passionate community and an experienced team. $Booshi opens the doors to Booshi Survivors, a survivors 2d game available for mobile and browser where users can mint NFTs and level them up, participating in tournaments with weekly and monthly prizes!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BOOSHI до AUD
A$--
|1 BOOSHI до GBP
￡--
|1 BOOSHI до EUR
€--
|1 BOOSHI до USD
$--
|1 BOOSHI до MYR
RM--
|1 BOOSHI до TRY
₺--
|1 BOOSHI до JPY
¥--
|1 BOOSHI до RUB
₽--
|1 BOOSHI до INR
₹--
|1 BOOSHI до IDR
Rp--
|1 BOOSHI до PHP
₱--
|1 BOOSHI до EGP
￡E.--
|1 BOOSHI до BRL
R$--
|1 BOOSHI до CAD
C$--
|1 BOOSHI до BDT
৳--
|1 BOOSHI до NGN
₦--
|1 BOOSHI до UAH
₴--
|1 BOOSHI до VES
Bs--
|1 BOOSHI до PKR
Rs--
|1 BOOSHI до KZT
₸--
|1 BOOSHI до THB
฿--
|1 BOOSHI до TWD
NT$--
|1 BOOSHI до CHF
Fr--
|1 BOOSHI до HKD
HK$--
|1 BOOSHI до MAD
.د.م--