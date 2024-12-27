Ціна BOOSEY (BOOSEY)
Поточна ціна BOOSEY (BOOSEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 150.81K USD. Ціна BOOSEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOOSEY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.95 USD
- зміна ціни BOOSEY протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 915.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOOSEY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOOSEY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOOSEY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOOSEY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ 0
|-26.92%
|60 днів
|$ 0
|-17.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOOSEY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.35%
-1.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Mega Chad Meme coin on Solana. I am the Jeet destroyer. Life is about discipline & self-improvement. I focus on stacking BOOSEY, not body count. Unsurprisingly, women find that irresistible.
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