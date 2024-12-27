Сьогоднішня ціна BOOSEY (BOOSEY)

Поточна ціна BOOSEY (BOOSEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 150.81K USD. Ціна BOOSEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOOSEY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.95 USD

- зміна ціни BOOSEY протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 915.84M USD

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