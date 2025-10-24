Інформація щодо ціни Boorio (ORIO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,35%

Актуальна ціна Boorio (ORIO) становить --. За останні 24 години ORIO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ORIO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ORIO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boorio (ORIO)

Ринкова капіталізація $ 655,73K$ 655,73K $ 655,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 655,73K$ 655,73K $ 655,73K Циркуляційне постачання 3,00B 3,00B 3,00B Загальна пропозиція 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Boorio — $ 655,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORIO — 3,00B, зі загальною пропозицією 3000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 655,73K.