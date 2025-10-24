Інформація щодо ціни BOOPI (BOOPI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0011365$ 0,0011365 $ 0,0011365 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +5,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,87%

Актуальна ціна BOOPI (BOOPI) становить --. За останні 24 години BOOPI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOOPI становить $ 0,0011365, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOOPI змінився на +0,08% за останню годину, +5,74% за 24 години та на -25,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BOOPI (BOOPI)

Ринкова капіталізація $ 37,34K$ 37,34K $ 37,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,63K$ 37,63K $ 37,63K Циркуляційне постачання 947,57M 947,57M 947,57M Загальна пропозиція 954 938 221,1431489 954 938 221,1431489 954 938 221,1431489

Поточна ринкова капіталізація BOOPI — $ 37,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOOPI — 947,57M, зі загальною пропозицією 954938221.1431489. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,63K.