Ціна Boop (BOOP)
Поточна ціна Boop (BOOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.65M USD. Ціна BOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.94K USD
- зміна ціни Boop протягом дня — -5.38%
- циркуляційна пропозиція – 99.60B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boop до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boop до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boop до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.38%
|30 днів
|$ 0
|-40.32%
|60 днів
|$ 0
|-42.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.21%
-5.38%
-21.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arbitrum's premier meme coin. boop it.
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