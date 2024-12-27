Сьогоднішня ціна Boop (BOOP)

Поточна ціна Boop (BOOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.65M USD. Ціна BOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boop:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.94K USD

- зміна ціни Boop протягом дня — -5.38%

- циркуляційна пропозиція – 99.60B USD

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