Сьогоднішня ціна Boomers on Sol (BOOMER)

Поточна ціна Boomers on Sol (BOOMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOOMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boomers on Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.73K USD

- зміна ціни Boomers on Sol протягом дня — -18.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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