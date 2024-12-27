Сьогоднішня ціна Boomer (BOOMER)

Поточна ціна Boomer (BOOMER) сьогодні становить 0.00652026 USD з ринковою капіталізацією $ 6.04M USD. Ціна BOOMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boomer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 776.53K USD

- зміна ціни Boomer протягом дня — +1.04%

- циркуляційна пропозиція – 926.93M USD

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