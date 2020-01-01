Токеноміка Boom Token (BOOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Boom Token (BOOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Boom Token (BOOM) Boom is a next-generation perpetual DEX on Sonic Network, offering up to 50x leverage on major pairs, Sonic tokens, and memecoins. It leverages Orderly Network’s backend for deep liquidity and gas-optimized execution, providing fast and cost-effective trades. Boom combines professional-grade infrastructure with "degen" trading opportunities, ensuring competitive spreads, minimal slippage, and advanced order types. The platform is designed for both retail and professional traders. Офіційний вебсайт: https://boom.markets/ Whitepaper: https://docs.boom.markets/ Купити BOOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Boom Token (BOOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Boom Token (BOOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 113,34K $ 113,34K $ 113,34K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 25,07M $ 25,07M $ 25,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 452,07K $ 452,07K $ 452,07K Історичний максимум: $ 0,02525684 $ 0,02525684 $ 0,02525684 Історичний мінімум: $ 0,00452024 $ 0,00452024 $ 0,00452024 Поточна ціна: $ 0,00452069 $ 0,00452069 $ 0,00452069 Дізнайтеся більше про ціну Boom Token (BOOM)

Токеноміка Boom Token (BOOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Boom Token (BOOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOOM, досліджуйте ціну токена BOOM в реальному часі!

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