Ціна Boom Token (BOOM)
Поточна ціна Boom Token (BOOM) сьогодні становить 0.00873176 USD з ринковою капіталізацією $ 204.36K USD. Ціна BOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boom Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Boom Token протягом дня — -2.20%
- циркуляційна пропозиція – 23.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boom Token до USD становила $ -0.000196719476737017.
За останні 30 днів зміна ціни Boom Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boom Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boom Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000196719476737017
|-2.20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boom Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-2.20%
-15.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boom is a next-generation perpetual DEX on Sonic Network, offering up to 50x leverage on major pairs, Sonic tokens, and memecoins. It leverages Orderly Network’s backend for deep liquidity and gas-optimized execution, providing fast and cost-effective trades. Boom combines professional-grade infrastructure with "degen" trading opportunities, ensuring competitive spreads, minimal slippage, and advanced order types. The platform is designed for both retail and professional traders.
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