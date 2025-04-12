Сьогоднішня ціна Boom Token (BOOM)

Поточна ціна Boom Token (BOOM) сьогодні становить 0.00873176 USD з ринковою капіталізацією $ 204.36K USD. Ціна BOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boom Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Boom Token протягом дня — -2.20%

- циркуляційна пропозиція – 23.39M USD

Отримуйте оновлення цін BOOM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOOM.