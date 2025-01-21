Сьогоднішня ціна Bool (BOOL)

Поточна ціна Bool (BOOL) сьогодні становить 0.00118731 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.13 USD

- зміна ціни Bool протягом дня — +2.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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