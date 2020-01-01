Токеноміка BOOKUSD (BUD) Дізнайтеся ключову інформацію про BOOKUSD (BUD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BOOKUSD (BUD) BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health. Офіційний вебсайт: https://www.bookusd.com Купити BUD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BOOKUSD (BUD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOOKUSD (BUD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 404,12K $ 404,12K $ 404,12K Загальна пропозиція: $ 412,59K $ 412,59K $ 412,59K Циркуляційна пропозиція: $ 413,13K $ 413,13K $ 413,13K FDV (повністю розведена вартість): $ 404,12K $ 404,12K $ 404,12K Історичний максимум: $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 Історичний мінімум: $ 0,859142 $ 0,859142 $ 0,859142 Поточна ціна: $ 0,978359 $ 0,978359 $ 0,978359 Дізнайтеся більше про ціну BOOKUSD (BUD)

Токеноміка BOOKUSD (BUD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOOKUSD (BUD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUD, досліджуйте ціну токена BUD в реальному часі!

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