Токеноміка BOOKUSD Share (BUSS) Дізнайтеся ключову інформацію про BOOKUSD Share (BUSS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BOOKUSD Share (BUSS) BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Офіційний вебсайт: https://www.bookusd.com Купити BUSS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BOOKUSD Share (BUSS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOOKUSD Share (BUSS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 54,76K $ 54,76K $ 54,76K Загальна пропозиція: $ 35,00M $ 35,00M $ 35,00M Циркуляційна пропозиція: $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 931,46K $ 931,46K $ 931,46K Історичний максимум: $ 0,126812 $ 0,126812 $ 0,126812 Історичний мінімум: $ 0,0234339 $ 0,0234339 $ 0,0234339 Поточна ціна: $ 0,02661299 $ 0,02661299 $ 0,02661299 Дізнайтеся більше про ціну BOOKUSD Share (BUSS)

Токеноміка BOOKUSD Share (BUSS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOOKUSD Share (BUSS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUSS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUSS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUSS, досліджуйте ціну токена BUSS в реальному часі!

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