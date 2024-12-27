Сьогоднішня ціна BookOfBullrun ($BOOB)

Поточна ціна BookOfBullrun ($BOOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 410.35K USD. Ціна $BOOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BookOfBullrun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.83 USD

- зміна ціни BookOfBullrun протягом дня — +2.81%

- циркуляційна пропозиція – 979.86M USD

Отримуйте оновлення цін $BOOB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $BOOB.