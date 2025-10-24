Інформація щодо ціни Bookie AI (BOOKIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00697224$ 0,00697224 $ 0,00697224 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,29% Зміна ціни (1 дн.) +11,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -34,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -34,35%

Актуальна ціна Bookie AI (BOOKIE) становить --. За останні 24 години BOOKIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOOKIE становить $ 0,00697224, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOOKIE змінився на +0,29% за останню годину, +11,25% за 24 години та на -34,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bookie AI (BOOKIE)

Ринкова капіталізація $ 222,01K$ 222,01K $ 222,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 305,45K$ 305,45K $ 305,45K Циркуляційне постачання 726,83M 726,83M 726,83M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bookie AI — $ 222,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOOKIE — 726,83M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 305,45K.