Токеноміка BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Дізнайтеся ключову інформацію про BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 108,70K $ 108,70K $ 108,70K Загальна пропозиція: $ 972,10M $ 972,10M $ 972,10M Циркуляційна пропозиція: $ 872,17M $ 872,17M $ 872,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 121,15K $ 121,15K $ 121,15K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012439 $ 0,00012439 $ 0,00012439 Дізнайтеся більше про ціну BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

Токеноміка BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOOK OF RUGS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOOK OF RUGS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOOK OF RUGS, досліджуйте ціну токена BOOK OF RUGS в реальному часі!

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