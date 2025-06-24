Ціна BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)
Поточна ціна BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188,85K USD. Ціна BOOK OF RUGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOOK OF RUGS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BOOK OF RUGS протягом дня — -1,61%
- циркуляційна пропозиція – 937,21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOOK OF RUGS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOOK OF RUGS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOOK OF RUGS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOOK OF RUGS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOOK OF RUGS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,56%
-1,61%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.
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