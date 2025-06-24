Сьогоднішня ціна BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

Поточна ціна BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188,85K USD. Ціна BOOK OF RUGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOOK OF RUGS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BOOK OF RUGS протягом дня — -1,61%

- циркуляційна пропозиція – 937,21M USD

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