Сьогоднішня ціна Book Of Pumpfluencers (BOPI)

Поточна ціна Book Of Pumpfluencers (BOPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book Of Pumpfluencers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 663.00 USD

- зміна ціни Book Of Pumpfluencers протягом дня — -9.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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