Ціна Book Of Pumpfluencers (BOPI)
Поточна ціна Book Of Pumpfluencers (BOPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Book Of Pumpfluencers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 663.00 USD
- зміна ціни Book Of Pumpfluencers протягом дня — -9.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Book Of Pumpfluencers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Book Of Pumpfluencers до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Book Of Pumpfluencers до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Book Of Pumpfluencers до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.54%
|30 днів
|$ 0
|+17.45%
|60 днів
|$ 0
|-23.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Book Of Pumpfluencers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.77%
-9.54%
+16.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Book Of Pumpfluencers, contains all the influencers will pump your token There are a lot of influencers joined our book already, and more to come....
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