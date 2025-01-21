Сьогоднішня ціна Book of Pepe (BOPE)

Поточна ціна Book of Pepe (BOPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book of Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.16 USD

- зміна ціни Book of Pepe протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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