Ціна Book of Miggles (BOMI)
Поточна ціна Book of Miggles (BOMI) сьогодні становить 0,918079 USD з ринковою капіталізацією $ 918,08K USD. Ціна BOMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Book of Miggles:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Book of Miggles протягом дня — -4,31%
- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Book of Miggles до USD становила $ -0,0414021718624109.
За останні 30 днів зміна ціни Book of Miggles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Book of Miggles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Book of Miggles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0414021718624109
|-4,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Book of Miggles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,45%
-4,31%
+4,46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.
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