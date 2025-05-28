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Ціна Book of Miggles (BOMI)

USD

Графік ціни Book of Miggles (BOMI) в реальному часі

$0,918079
$0,918079$0,918079
-4,30%(1D)

Сьогоднішня ціна Book of Miggles (BOMI)

Поточна ціна Book of Miggles (BOMI) сьогодні становить 0,918079 USD з ринковою капіталізацією $ 918,08K USD. Ціна BOMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Book of Miggles:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Book of Miggles протягом дня — -4,31%
- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD

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Цінові показники Book of Miggles (BOMI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Book of Miggles до USD становила $ -0,0414021718624109.
За останні 30 днів зміна ціни Book of Miggles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Book of Miggles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Book of Miggles до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0414021718624109-4,31%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Book of Miggles (BOMI)

Останній аналіз цін Book of Miggles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,725728
$ 0,725728$ 0,725728

$ 0,972724
$ 0,972724$ 0,972724

$ 1,28
$ 1,28$ 1,28

+0,45%

-4,31%

+4,46%

Ринкова інформація Book of Miggles (BOMI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 918,08K
$ 918,08K$ 918,08K

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1,00M
1,00M 1,00M

Що таке Book of Miggles (BOMI)

This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.

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Ресурс Book of Miggles (BOMI)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

BOMI до місцевих валют

1 BOMI до VND
23 540,463639
1 BOMI до AUD
A$1,42302245
1 BOMI до GBP
0,67937846
1 BOMI до EUR
0,80790952
1 BOMI до USD
$0,918079
1 BOMI до MYR
RM3,88347417
1 BOMI до TRY
35,83262337
1 BOMI до JPY
¥132,53388444
1 BOMI до RUB
73,67583975
1 BOMI до INR
78,34886186
1 BOMI до IDR
Rp15 050,47300176
1 BOMI до KRW
1 262,82684529
1 BOMI до PHP
50,97174608
1 BOMI до EGP
￡E.45,71115341
1 BOMI до BRL
R$5,18714635
1 BOMI до CAD
C$1,25776823
1 BOMI до BDT
112,07908432
1 BOMI до NGN
1 454,95323762
1 BOMI до UAH
38,26553272
1 BOMI до VES
Bs86,299426
1 BOMI до PKR
Rs258,54022719
1 BOMI до KZT
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1 BOMI до THB
฿30,1129912
1 BOMI до TWD
NT$27,56073158
1 BOMI до AED
د.إ3,36934993
1 BOMI до CHF
Fr0,75282478
1 BOMI до HKD
HK$7,18855857
1 BOMI до MAD
.د.م8,47386917
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