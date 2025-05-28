Сьогоднішня ціна Book of Miggles (BOMI)

Поточна ціна Book of Miggles (BOMI) сьогодні становить 0,918079 USD з ринковою капіталізацією $ 918,08K USD. Ціна BOMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book of Miggles:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Book of Miggles протягом дня — -4,31%

- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD

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