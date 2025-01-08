Ціна Book of Lies (BOL)
Поточна ціна Book of Lies (BOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.70K USD. Ціна BOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Book of Lies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.57 USD
- зміна ціни Book of Lies протягом дня — -6.14%
- циркуляційна пропозиція – 62.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Book of Lies до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Book of Lies до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Book of Lies до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Book of Lies до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.14%
|30 днів
|$ 0
|-74.61%
|60 днів
|$ 0
|-80.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Book of Lies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.14%
+5.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Book of Lies (BOL) is a cryptocurrency project based on Solana that aims to immortalize meme culture within the blockchain. The project is inspired by the Book of Meme which is famous for it's Daily GM's. The Book of Lies however, will post Daily Lies. Our followers will be able to identify with our daily lies, allowing them to engage, share, and comment everyday. This will help grow our community each and every day, one lie at a time!
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