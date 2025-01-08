Сьогоднішня ціна Book of Lies (BOL)

Поточна ціна Book of Lies (BOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.70K USD. Ціна BOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book of Lies:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.57 USD

- зміна ціни Book of Lies протягом дня — -6.14%

- циркуляційна пропозиція – 62.10B USD

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