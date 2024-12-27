Сьогоднішня ціна Book of DYOR (DYOR)

Поточна ціна Book of DYOR (DYOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 540.71K USD. Ціна DYOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Book of DYOR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 577.57 USD

- зміна ціни Book of DYOR протягом дня — +3.75%

- циркуляційна пропозиція – 996.99M USD

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