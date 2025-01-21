Ціна BOOK OF DOGE MEMES (BOMEDOGE)
Поточна ціна BOOK OF DOGE MEMES (BOMEDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOMEDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOOK OF DOGE MEMES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56 USD
- зміна ціни BOOK OF DOGE MEMES протягом дня — -1.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOOK OF DOGE MEMES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOOK OF DOGE MEMES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOOK OF DOGE MEMES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOOK OF DOGE MEMES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.32%
|30 днів
|$ 0
|+1.46%
|60 днів
|$ 0
|+6.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOOK OF DOGE MEMES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.32%
-2.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Book of Doge" is a unique blend of the most popular meme and the hottest trend of 2024! Discover a world where cryptocurrencies and internet humor merge, creating an exhilarating and unpredictable experience. Join $BOMEDOGE and immerse yourself in this captivating realm where every page of the book brings new impressions and laughter!
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